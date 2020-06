Spargel on soolestiku sanitar

Spargel oli tuntud köögivili juba Vana-Egiptuses. Nüüdseks on spargel vallutanud kogu Euroopa ja Põhja-Ameerika. Aretatud on ligi 300 sorti ja see on vist ainuke köögivili, mille jaoks Euroopa südames Šveitsis on oma muuseum. Aga põhjamaiselt jonnakas ja konservatiivne eestlane eelistab täiskasvanud sparglivarsi pigem lillerohelisena kimpudes kui maitsva kevadise köögiviljana haudepotis.