Soome telekokk korraldab Muhumaal kokanduskursusi

Sikke Sumari sattus siia, kui ta sõbranna oli ostnud Saaremaale vana talu. Kui Sumari käis seal külas, armus ta kohe loodusesse ja otsustas endalegi kohakese muretseda. Ta palus Soome disaineril Ristomatti Ratial otsida kaunis vana talu. Kui Ratia oli selle Muhumaalt leidnud ja paika tutvustas, mõistis Sumari, et just seda ta oligi otsinud.

Eestlased jäävad hiljaks

Kuigi on ütlus, et Muhumaal isegi aeg puhkab, siis seekord oli Sumari päevaplaan väga tihe. Ta viibis siin vaid ühe täispika päeva. Tavaliselt on sel aastaajal Nami-Namastes kohal ka kliendid, kuid tänavu algab hooaeg hiljem. „Olen kursis, et Saaremaal käis võrkpallimeeskond Itaaliast ja koroonaga oli vahepeal väga raske, aga õnneks on see nüüdseks läbi,” ütles Sumari.