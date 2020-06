Moehitt: aluspükstes tänavale

Tellijale

Eestimaa suvemood olgu eeskätt praktiline. Iseasi muidugi, kas kandja või publiku vaatepunktist. Siinse moeloo peategelase poolt hääletaksid kindlasti sääsehordid metsa all ja rahvamassid jaanipidudel. Siin on külluses, mida soojal suveööl hea maitsta lasta või pika pilguga sihtida. Ja tõsiasi, et kaugeltki mitte igaüks ei julge nii paljastavat kraami selga panna, võimendab tähelepanudoosi veelgi.

Jaaniaeg on suve kõige kirglikum osa ja sel ajal pole ülemäära põhjust end terve mõistuse rangete kammitsatega vaevata. Parem kasuta kõige kuumemaid ja lühemaid öid täiel rinnal – tembuta ja provotseeri. Maailmamood annab meile selleks vabad käed. Moepealinnades on üksmeelselt nõuks võetud konservatiivsetele kodanikele kinnas visata ning kuulutatud selle suve moeasjaks number üks hot pants’id ehk kuumad püksid!

Chaneli kruiisikollektsioon, peaosas loomulikult stiilsed aluspüksid. FOTO: Fashionpps

Kui ühest moeideest on äkitselt haaratud Pariis ja Milano, Chanel ja Herme’s, siis on sel asjal moekaardil kaalu. Ning kedagi ei huvita tühine pisidetail, et moeasi ise ei kaalu enam kui keskmised alukad.

Tillukesed karupüksid

Kuna mood on meister vastuoludest vaimustuma, kehtib sama tõde ka nii tillukesel pinnal nagu ülilühikesed püksid. Kõige ihaldusväärsemad nende seast on valmistatud pehmest trikoost või lausa varrastel valminud. Nii et tibakese sõjaeelse Eesti Vabariigi aegset viksimat rannamoodi viskaks justkui meeleolu poolest kah sisse.

Irja Lembra roosade palmikutega tibatilluke –sed karupüksid Antoniuse moeetendusest. FOTO: Antoniuse Moeetendus