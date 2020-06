Lauri Vahtra: kodukontor valust karjuva lapsega

Eriolukorra valvekliinikud olid ummistunud abisoovijate tulva all, vastu võeti eelkõige vaid eluohtlikus seisundis patsiente. Nii juhtus ka patsiendiga Tartust, kes, nagu paljud teisedki, pöördus paistes näo ja valutava hambaga erakorralisse vastuvõttu, kust ta paraku abi ei saanud. Vastus oli olnud lihtne: kuni kõnnite ja kõnelete, ei ole te meie patsient. Valust kurnatuna, magamata ja nutvana sõitis patsient seepeale Tartust leevendust saama Tallinnasse, kus elab tuttav hambaarst. Tol hetkel tundis patsient, et see on ainus võimalus abi saada. Kes on tundnud hambavalu, need teavad, et hullemat on keeruline ette kujutada – hambavalu võib viia meeleheitele!