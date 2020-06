Maarika Truu: kuidas mõõta iduettevõtte väärtust?

Eesti on iduettevõtjate riik – siit on tõusnud elaniku kohta rohkem ükssarvikuid (tehnoloogiaettevõtteid, mille väärtus ületab investorite silmis miljard dollarit) kui kuskil mujal maailmas. Eestlastele tuntud ükssarvikud on näiteks Uber, Airbnb, Spotify ning ka meie Eesti ettevõtted Skype, Playtech, Transferwise ja Bolt.

Tänu Eesti juurtega rahvusvaheliselt tuntud ja globaalse haardega iduettevõtetele on Eestist saanud omamoodi kvaliteedimärk, mis tekitab usaldust ja avab uksi. Meie ettevõtjad ei pea juba ammu selgitama, kust me tuleme ja milleks võimelised oleme.

Iduettevõtete väärtust ei saa hinnata ainult käibe ja tasutud maksude põhjal, kuigi ka need on meie iduettevõtetel muljet avaldavad. Ainuüksi möödunud aastal tasusid iduettevõtjad riiklikke makse 81 miljonit eurot, andsid tööd 5944 inimesele ning idufirmade koondkäive moodustas 548 miljonit eurot. Iduettevõtted on ka ihaldusväärsed tööandjad meie tarkadele ja ambitsioonikatele noortele: neis on keskmine brutopalk 2347 eurot ehk Eesti keskmisest ligi 70 protsenti suurem, ulatudes 31–50-aastaste töötajate seas koguni 2840 euroni.