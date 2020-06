Tommy Cash: kardan inimlikkuse kadumist

Tulevik on alati uus ja ootamatu ning sellest on fantaseeritud eri aegadel isemoodi. Samas on muusika alati olnud teatud mõttes tehnoloogiline, meeleline ning omamoodi järjepidev nähtus. Kuidas mõjutavad praegu maailmas toimuvad sündmused tulevasi helimaastikke? Milline võiks olla tuleviku saund? Kui reaalne on tulevik?