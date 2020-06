Lugesin lehtedest lugusid NUKU teatri nimevahetuse kohta ning tundsin, et pean sõna sekka ütlema, et ei saa jääda pealtvaatajaks. Oleme abikaasa Lullyga praegu vist vanimad tegevnukunäitlejad Eestis ja need kaks meest, kelle tsitaate videos nii püüdlikult ette loeti, pole meie jaoks mitte paljalt nimed. Mina olin Ferdinand Veike õpilane ja Lullyl oli õnn olla Leo Kalmeti õpilane.