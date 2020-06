Sillamäel tuli peatänava alt välja vana kalmistu

1. juunil eemaldas Sergei Eapost oma 35-tonniselt ekskavaatorilt kopaga üleliigset mulda Kesk tänaval. «Me eemaldasime maapinda väikeste, 10–20 sentimeetri paksuste kihtidena. Liiv oli kollane. Märkasime, et liival olid mingid valged täpid. Peatasime töö ning läksime abilisega vaatama, mis seal on. Avastasime, et see on kolp,» ütles Eapost.