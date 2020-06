Avalik kiri NUKU teatrile

Juba nukuteatri õppestuudiolasena nähtud külalisetendus «Aladdini imelamp» pani mind ahhetama oma loovuse ja tehnikaga, rääkimata tehnilistest võimalustest. Ja mis see siis on, kui mitte visuaalsus viimase peal? See «jalgratas» on juba leiutatud ja pole enam vaja kalambuuritseda. Nukud on juba antiikajal iidsetest aegadest kasutusel olnud kui erilised visuaalsuse kandjad, nt suured jaavanukud suurpidustustel, vertep-nukud kirikutes, et edasi anda müsteeriumi.