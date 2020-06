Peaminister Jüri Ratas ütles eriolukorra ajal Postimehele, et tal on etteheiteid terviseametile, ja lubas teema üles võtta kriisi vaibudes. Nüüd kinnitas ta, et teema on valitsuses arutlusel, ja lisas, et koostööle ei ole kasuks tulnud ka terviseameti teravad väljaütlemised valitsuse aadressil seoses kiirtestidega, mis ärimehed riigile annetasid ja mille kasutamiseks amet vajadust ei näinud.