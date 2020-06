Herman Kelomees: Kivisaare-jaht oli viga

Kui ka tahta midagi ette võtta, siis võinuks valida vähem kahepalgelise tee. Petitsiooni algatanud kunstnik Katrina Indiana väitis, et selle eesmärk ei ole kellegi sõnavabadust piirata. Jajah, nõuti ju kõigest inimese pead, tema senise elu lõppu.

Kivisaart ja teisi Kivisaari vajab antirassism liitlastena. Just nimelt tõdemus, et rassism on Eestis päriselt probleem ning et paljud ei saa sellest aru, peaks tähendama suunitlust sildade ja koalitsioonide ehitamisele.

Aastakümneid Isamaad toetanud ja isegi nende avalikuks reklaaminäoks olnud Ivo Linna saadi salvestama kooseluseadust toetavat videoklippi. «Sallivus ja mõistmine on jooned, mis iseloomustavad arenenud ühiskonda,» lausus sadade tuhandete, sealhulgas konservatiivse maailmavaatega inimeste poolt armastatud laulja.

Mida on aga saavutanud Kivisaare-vastane petitsioon? Kuna erinevalt Ameerikast ei ole Eestis niivõrd tugevat tühistamiskultuuri, ei maksa ka oodata, et siin tühistamispetitsioonide tulemus samasugune oleks.

Kui sa oled rassismi vastu ja antirassisimi poolt ning tahad olla selles teemas liider, siis peab sul olema strateegia. See peab olema midagi enamat kui sihitu tühikargamine, sest mittevalgete inimeste heaolu Eestis sõltub sinu tegevuse tulemustest. Kui kaalumisele võetud tegutsemisviis ei too positiivset muutust, siis on tegutsemata jätmine loogiline valik. Impulsiivne aktivism on vastutustundetu.