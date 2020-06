Vladimir Juškin: Putini isevalitsus omandab eluaegse staatuse

1. juulist 2020 omandab juba põhiseadusse kirjutatud Putini isevalitsus eluaegse staatuse. Juba on põhiseaduse kõigis paragrahvides termin «föderatsiooninõukogu liige» vahetatud välja «senaatori» vastu. Kuuluvus «uusaadli» seisusse, mille on välja pakkunud Nikolai Patrušev (see tähendab KGB töötajaid), võib muutuda päritavaks. Meil tuleb veel ainult oodata, kuni pannakse täpselt paika riiginõukogu ülesanded ja pädevus, millest peaks saama strateegiliste otsuste väljatöötamise organ. Me teame ajaloost, et Venemaa keisrite ajal oli riiginõukogu aastail 1810–1906 kõrgeim seadusandlik institutsioon. Vladimir Žirinovski, kelle kohta Moskvas öeldakse: «Mis Žirinovskil keelel, see valitseval klikil meelel», on juba ennustanud föderatsiooninõukogule lühikest iga, viidates riiginõukogule. Hästi on teada seegi, et president Putini käest riiklikku autasu vastu võttes ütleb Vladimir Žirinovski alati: «Jumal, tsaari kaitse sa!»