Tavalisel lugejal võib jääda Rail Balticust veidi kummaline mulje. Kolme Balti riiki ühendav raudteeprojekt kubiseb konfliktidest ja saab pidevalt hävitavat kriitikat. Küll heidetakse ette, et trass pole tasuv, küll on raudteed arendavad riigid omavahel tülli pööranud, küll on oht ilma jääda Euroopa Liidu rahastusest. Kuna kriitika on tihti ka õigustatud, võib paljudel tekkida küsimus, miks hiigelprojekti siiski nui neljaks läbi pressitakse.