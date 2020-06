Võimalus, mida lihtsalt ei saa kasutamata jätta

Tellijale

Võimaliku MM-ralli korraldusmeeskonda asub vedama Rally Estonia tiim, millele EAL on tugev partner. Sellise koostööga on võimalik teha suuri tegusid ning olla valmis, et ootamatult sülle kukkunud võimalusest kinni haarata.

Rally Estonia direktor Urmo Aava kinnitas, et nemad suhtlevad tihedalt WRC ametnikega ja Eestile pakutakse kandikul ideaalset võimalust autospordi suurvõistlust korraldada. Nüüd loodetakse, et saadakse vajalik toetus vastavatest institutsioonidest, kust vastused peaksid laekuma juba õige pea. Positiivse tagasiside korral hakatakse juba konkreetsemalt vestlema ka FIA ja WRC promootoritega. «Saan kinnitada, et meile on WRC promootori poolt tehtud pakkumine korraldada aastal 2020 WRC-etapp Eestis,» sõnas Aava.

Et just Rally Estonia meeskonnale selline võimalus pakuti, pole üldse imekspandav. Alates 2010. aastast toimuv autospordivõistlus on järjepanu kasvanud ja neid on tunnustatud mitmete autasudega. 2014. aastal said nad parima Euroopa meistrivõistluste etapi tiitli, millele järgnes mullu korraldatud WRC ametlik promotsiooniralli. Tegemist oli üldse esimese sellelaadse ettevõtmisega maailmas. Eelmisel aastal jäid kõik asjaosalised suurüritusega rahule.

«Meie eesmärk on saada Eestile ja Eesti autospordile parimad tingimused WRC-etapi läbiviimisel ja maksimaalne ülemaailmne kajastus. Oluline on tegutseda ühise eesmärgi nimel, nii et kõik asjaosalised, kaasa arvatud FIA ja WRC promootor, saaksid sellest maksimaalse väärtuse. Kogu Rally Estonia meeskond ja Eesti autosport laiemalt on väga õnnelik ja meelitatud, et meile on selline ettepanek tehtud. Meie eesmärk on üheskoos korraldada parim üritus, mis tagab Eesti riigile pikas vaates nii tuntuse kui ka majandusliku mõju,» teatas Aava.