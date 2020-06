Kultuuriminister näeb Eesti MM-rallit koroonapiiranguteta septembris

«WRC-rallile raha eraldamine on valitsuse pädevuses. Teen vastava ettepaneku homme (täna - toim) ja palun seda kabinetiliikmetel toetada. Täpsemad edasised sammud on veel lahtised. Rahvusvaheline turg ja ralli korraldamise loogika on karm ning kindlaid summasid avalikult nimetada ei ole mõistlik. See on kommertslik tegevus ja eks neid soovijaid ole mujal riikides teisigi. Me ei saa enda kaarte liiga vara avada. Otsused tulevad siis, kui on õige aeg,» selgitas Lukas.