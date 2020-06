Et praegu saab selle aasta rahaasjadest vahekokkuvõtteid teha erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) esitatud esimese kolme kuu andmetest, võiks arvata, et Keskerakonnale piisaks vaid ühe kuu riigitoetusest, et 110 100 euro suurune keelatud annetus riigikassasse tagasi maksta. Tänu tublile valimistulemusele saab erakond ühes kuus riigitoetust ligi 113 975 eurot.