Jaanus Vaiksoo: Eesti Noorsooteater hoolib oma noorest publikust

Lasteteater ei ole mingi kõrvalasi, mida teha vasaku käega teha. Olen märganud, et just suured näitlejad, oma ala meistrid, on need, kes ka lastele meelsasti mängivad.» – Niisiis – NUKU teatri nimevahetuse kõige olulisem põhjus on sihtrühm, selle teatri publik. See on Eesti ainukene riiklik teater, kelle ülesanne on teha teatrit noorele vaatajale ja sellest on teatri praegune trupp suurepäraselt aru saanud. See ei ole teater ainult nukuteatrifriikidele.