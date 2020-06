Ene-Margit Tiit: kas Euroopa kontrollikoda eksis?

Rail Balticut ei rajata tühjale kohale – kuidagi on tekkinud mulje, et Baltimaad on olnud Euroopast ära lõigatud, nüüd ühendatakse see Euroopa mahajäänud sopike muu Euroopaga.

See on vale kujutlus, raudteeühendus Kesk-Euroopaga on siinmail ammu olemas olnud. Kavandatav Rail Baltic on tegelikult paralleelstruktuur, mis olemasoleva, pika aja jooksul välja kujunenud ja nii looduse kui ka inimeste poolt omaks võetud transpordivõrguga ei haaku. See tõsiasi vähendab veelgi Rail Balticu potentsiaalsete reisijate arvu. Tegelikult pole ei Narva, Tartu ega Valga elanikel Rail Balticust vähimatki kasu.