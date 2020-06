Arakase kinnisvarafond paneb suurprojektid ootele

Koroonaaegne EfTENi III fondi aktsionäride koosolek meelitas eile ligi sadakond investorit, kes tulid 65-sendist dividendi kinnitama. Algul tegi EfTEN küll ettepaneku maksta aktsia kohta 82 senti, kuid siis selgus, et Rootsi pangad «muutusid kartlikuks».

Arakas nentis, et kuna nende fondid on suured, arutatakse laenuküsimusi Rootsis, kus – keegi ei tea täpselt, miks – ollakse nüüd kartlikumad.

Mitte et turul teisi võimalusi poleks. 50-miljonilist laenu võiks ettevõtja sõnul pakkuda ka LHV. Kuid tingimused on rootslastel lihtsalt palju soodsamad. «Eesti pankadel hakkab marginaal kolmega,» tunnistas ta.

EfTEN Real Estate Fund III dividend 65 senti aktsia kohta Dividendisaajate nimekiri pannakse lukku 7. juulil

Koroonakriis lõi fondil mitu plaani segamini. Jaanipäevaks pidi teoks saama ­EfTENi III ja I fondi ühendamine, mis oleks loonud enam kui 300-miljonilise kinnisvara­investeeringute portfelliga f­ondi.

Arakas kinnitas, et ühinemine on endiselt plaanis, aga alles siis, kui ei ole enam küsimust, mis saab sügisel ja mis saab kevadel, sest hetkel käib tema hinnangul kogu mäng küsimuse peale, mis saab sügisel. Ja siin ei olegi kellelgi head vastust.

Eile ütles Arakas investoritele, et kevadine kriis läks neist üsna kergelt mööda. «Ka kõige pimedamal hetkel oli meie rahavoog positiivne,» kinnitas EfTENi juht.

Mis ei tähenda, et tagasilööke polnud: paljud üürnikud soovisid üürilangetust. «Reeglina tulime igal pool vastu. Inimloomus tuli hästi välja: mõni saatis pisaraid täis e-kirja, talle vastasime vastavalt. Kui tuli kiri, mis algas põhiseaduse tsiteeringutega, siis ütlesime, et ok, sina oled jurist, sinuga tegelevad juristid,» rääkis ta.

Suurte kettidega raskem läbi rääkida

Üldjuhul vähendati üüri neljaks kuuks ja pikendati selle võrra üürilepingut. Arakas ütles, et sellises olukorras ei ole mõtet kangust näidata – kui mitme aasta pärast jõuab kätte üürilepingute uuendamise aeg, siis tuleb omaniku käitumine meelde.

Kriisikuude õppetund oli aga see, et kohalike firmadega on tunduvalt lihtsam läbi rääkida kui suurte rahvusvaheliste kettidega. «Kui tuleb H&M või New Yorker ja ütleb, et me ei maksa nüüd midagi, siis mida sa siis teed?» sõnas ta. DSV logistikakeskustele anti hinnaalandust, airBalticule võimalus maksta kolm kuud hiljem – siis, kui nad uue riigiabi saavad.

AirBalticu hoone soetati alles sel kevadel, napilt enne kriisi. Arakas nentis, et nad ei arvanud, et sellega nii kaua aega läheb, aga probleemiks sai hoone vana taak. «See kuulus New Hanza Capitalile, mis oli likvideeritud ABLV panga omanduses,» selgitas ta.

See tähendas, et tuli läbi teha suur rahapesuvastane kadalipp. «Meie inimesi küsitles Ernst & Young tunde, et millised on seosed, kas on aktsiaid,» meenutas ettevõtja.

Üllatavalt kiire taastumine

Kuna EfTENi III fondi varadest üle 60 protsendi on Leedus, peab Arakas kõige tähtsamaks objektiks Šiaulių Miestase kaubanduskeskust. «Arvasime, et peale kriisi ei ava oma uksi 20–30 kauplust. Tegelikult ei avanud kolm: kaks väikest müügisaart ja üks reisibüroo,» ütles ta.

Esimesel avamispäeval taastus 50 protsenti kaubandusest, juuniks oli maht juba 75 protsenti juures.

Mis edasi saab, Arakas ennustada ei julge, vähemalt mitte enne sügist. «Ma ­tean kümnete miljonite eurode väärtuses tehinguid, kus notari juures oli aeg juba kinni pandud, aga siis tuli koroona – kõik ootavad,» ütles ta.

Kui analüüsid kinnisvaraettevõtet, siis ära vaata kriisi ajal nii väga müügitulu, vaid rahavoogu. Kõige olulisem näitaja kinnisvaraettevõtte jaoks on P/B ehk aktsia hinna ja omakapitali suhe. Küsimus on nüüd ainult selles, mis on varade väärtuse sisse arvutatud. EfTENi juht VIljar Arakas

EfTENil oli plaan osta ehitusjärgus vanadekodu, nüüd pandi tehing ootele. «Vanadekodud on tulevikutrend,» usub Arakas.

Praegu on käsil läbirääkimised kahe objekti omandamisel, millest ettevõtja veel rääkima ei soostunud. «Mulle meeldis see, mida Volkswageni juht ütles: kui autol on kas või üks osa puudu, siis auto kokku ei tule,» märkis ta. Lisaks plaanib EfTEN juurdeehitist ABC Motorsile.

Möödunud aastal investoritelt kogutud rahast on ­EfTENil kontol veel tubli seitse miljonit eurot. «Me ei ole selle üle uhked,» tunnistas Arakas, aga lisas, et parem, kui raha seisab, kui et soetatakse halb objekt.

Kas ta ootab sügisel kriisi, et siis turul odavalt asju kokku osta?

«Ei tahaks küll teiste hädade pealt teenida. Ja pangad on nii konservatiivselt laenu andnud, et ei usu, et siit midagi tuleb,» nentis Arakas.

Pealegi olevat jutt, et inimesed hakkasid kriisi ajal likviidsuse nimel kinnisvara müüma, müüt. «Mulle pakuti ainult üht kortermaja Lätis, mis oli ka väga jubedas seisukorras,» ütles ta. Suur soodusmüük pole veel alanud.