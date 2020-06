Teatrist põllule

Peep rääkis tõtt. Paar-kolm kilomeetrit mööda käänulist ja tolmavat kruusateed Mulgimaa metsade ja põldude vahel ja seal, lahmakal suviodrapõllul roheline mürakas traktor ongi. Oranž taimekaitseprits samuti. Ja Peep Maasik ise on ka olemas. Rõõmus ja rahul.

Ulatab reipalt käe ja räägib, et käsi on täiesti puhas. Kõik peabki puhas ja kena olema. Töökojas on neil selline reegel: ei mingit õlist olekut. Traktori rooli taga tuleb süüa ja juua ning õlise näpuga ära parem üldse minegi barankat puutuma.