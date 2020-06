Kahel noorel valgel mehel on apartheidirežiimist kõrini ja nad otsustavad midagi ette võtta, nimelt tänavale pomme panna. Aga need pommid pole mitte hävitamiseks ja tapmiseks, vaid tõe levitamiseks, need paiskavad õhku lendlehti. Ühesõnaga, sama tegevus, mida tänapäeva aktivistid Twitteris teevad. Mehed võetakse kinni ja kohus mõistab neile pika karistusaja Pretoria valgete meeste kinnipidamisasutuses. Terve ülejäänud filmi jooksul üritavad Tim ja Steve sealt varvast visata.