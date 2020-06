See on korraga õhuline ja rõhuline, oluline ja vastuoluline. Lõviosa töödest moodustavad Hammeri abstraktsed maalid, kus võib näha eri värvikihtide omavahelist mängu. Keset ruumi laiutab aga mitmeti töödeldud diivan-installatsioon, mida ümbritsevad kas nulle või O-sid meenutavad hõbedased esemed. Selles on midagi melanhoolset, see oleks nagu ära jäänud mineviku salvestus.