Sotsiaalministeerium taltsutab tõrksat terviseametit

Terviseameti ja sotsiaalministeeriumi sõnumid lähevad siinkohal lahku. Minister kinnitas, et otsest kriitikat ja ettepaneku lahkuda sai Jürilo juuni alguses ja isiklikult. Jürilo aga väljendab usalduse kaotuse üle üllatust. «Minu meelest oli koostöö ministeeriumi ja sotsiaalministriga väga hea,» lausus ta, lisades, et üllatusena ei tulnud talle mitte lahkuma survestamine, vaid juba pikalt kestnud usalduse puudumine.

Jürilo on tegelikult olnud valitsuse kriitika all juba koroonakriisi algusest. Postimehele kirjeldas allikas võimuliidus toimuvat lihtsalt: terviseamet on olnud koroonakriisi vältel pidur ja valitsus vedur. Jürilo kinnitas, käsi südamel, et temani pole säärane kriitika jõudnud. «Neid arvamusi ei ole mitte keegi mulle vahetult öelnud. Ka sotsiaalminister ei ole kordagi öelnud, et tervise­amet või mina oleksin pidur,» ütles ta Postimehele üllatunult ja lisas, et meedia vahendusel kritiseerimine ei ole konstruktiivne.