«See on saatus, sellega tuleb lihtsalt leppida»

«Haiglavoodis on palju aega mõelda. Ja siis teedki endale selgeks, et tulebki veidi ümber õppida ja edasi liikuda,» nentis Tarmo Lepik. FOTO: Remo Tõnismäe

Kaitseväelane ja 11-aastase Eneli isa Tarmo Lepik (33) kaotas 2011. aastal Afganistanis missioonil olles lõhkekeha plahvatuses mõlemad jalad. Täna jätkab Lepik sellegipoolest kaitseväes tegevteenistust, tema tütar aga astub viga saanud kaitseväelaste laste eest hoolitseva fondi heategevuskontserdil lavale. Et Lepik on avalikkusele jaganud oma saatusliku päeva üksikasju TV3 dokumentaalsarjas «Surmasuust pääsenud», siis keskendub siinne usutlus raskelt vigastatud kaitseväelaste elule pärast taastumist. «Eks need raskused on pandud ületamiseks,» leiab sõjaväelane rahulikul toonil.