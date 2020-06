Jaanikali karastab: pane kodus kali hakkama!

«Jaanilõke polnud mingi tavaline tuli,» sõnab etnograaf. Vanasti usuti, et jaanilaupäeva õhtul süüdatav lõkketuli puhastab ja kaitseb, soodustab kosumist ja kasvamist. Selle omaaegsest nõiduslikust tähendusest annavad aimu muistsed manamised, mis kutsusid tule äärde kõiki, lastest raukadeni. Mittetulijate põllud loitsiti umbrohuseks, nad ise laisaks ja töös saamatuks. Iidne on ka tulele ohverdamise komme: igaüks pidi midagi lõkkesse viskamiseks kaasa võtma, olgu see kübeke vilja, herneid, ube või ainult oksaraokene. Usuti, et nii kaugele, kui jaanitule kuma paistis või suits ulatus, oli ümbrus kaitstud kurja eest.