Retked Narvast Obinitsani, maanteeameti kiri ja õpetussõnad Jaak Maelt ehk profirattur Rein Taaramäe elu koroonakriisis

Rein, valmistusid talvel pikalt uueks hooajaks. Said sõita vaid ühe kuu, kui koroonaviiruse tõttu algas taas treeningutsükkel. On see olnud psühholoogiliselt raske periood?

Tegelikult see isegi sobis mulle. Aafrikas peetud Rwanda velotuur läks nii kehvasti, et see tõmbas masti ikka täiesti maha. Vorm oli tegelikult hea, aga mõned asjaolud tegid mulle selle võistluse talumatult raskeks. Näiteks 36-kraadine kuumus. Jäin ka lõpuks haigeks: mul oli nii paha olla, et ei kannatanud paar päeva Euroopasse tagasi sõita.