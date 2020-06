Digikultuur. Digiajastul kunstipärand muutub

Teiste kultuurivaldkondade kõrval võib digitehnoloogiatega seotud kiireid muutusi näha ka kunstipärandi uurimises ja esitamises. Kunstiteoste konserveerimine ja uurimine on tänapäeval valdkond, kus digivahendid on tööprotsessi lahutamatu osa. Tegemist on uurimisväljaga, mille fookuses on kunstiteos kui füüsiline objekt ja teose valmistamisprotsessid. Küsimuse «Miks kunstiteos tehti?» asemel küsitakse pigem: «Kuidas see tehti?»