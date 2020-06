Rallifännina välismaal: kuidas pääseda raja ääres löögile?

Kolks ja kolks käisid mootorrataste raamid vastu kive. Vahel tuli sõita ka läbi ojade. See oli sisuliselt kitserada, mis sobib ATV-dele või krossiratastele. Sven-Erik Uga oli leidnud selle raja Google’i kaardilt ning otsustas koos sõber Marek Tammojaga proovida, äkki annab seda mööda lõigata.

Ainus häda: neil olid istumise all madalad chopper-tüüpi rattad – sellest need pidevad kolksud tulidki.

Nad olid nimelt Soome rallil, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja kihutasid võidu poole. Ja nagu paljud toona lootsid, et kihutavad ka maailmameistritiitli poole. (Selle nad hooaja lõpus saidki.)

Soome rallist on juba aastaid kujunenud eestlaste suvine laulupidu. Neid koguneb sinna sinimustvalget lehvitades tuhandeid ja tuhandeid. «Kui ei teaks, et oleme Soomes, siis arvaksime, et oleme Eestis,» ütleb selle vaatepildi kohta Uga (53), kinnisvara halduse ja hooldusega tegeleva ettevõtte tegevjuht.