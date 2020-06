Olge hoiatatud: moodne kärgpere pole teil mingi tavaline pere!

Tellijale

Viimase 20 aastaga on suurenenud nende inimeste arv, kes saavad lapsi mitme partneriga. Eestis on igal viiendal mehel ja igal kuuendal naisel lapsed mitme partneriga. 1990ndatest on statistikaameti kinnitusel järjest tavapärasem, et uude suhtesse jõutakse lapsega eelmisest suhtest.

Pereterapeudid Tiit ja Auli Kõnnussaar seletavad, mis karid ja miinid kärgperedes peituvad ning kuidas neid kahjutuks teha.

Kärgperes saavad tihti kokku inimesed eri eluperioodidest. Näiteks ühel on kaks murdeealist last, aga teisel ei ole üldse last. Mis see kaasa toob?

Tiit: Sageli on mehel 10, 12, 15 aasta vanused lapsed, ta on ise veidi üle 40, ja siis võtab ta naise, kes on 28 ja kellel lapsi pole. Seejärel hakkab naine ühiseid lapsi tahtma, aga mees ütleb, et tal on juba lapsed ja ta ei jõua ära oodata, millal nad suureks saavad. Ta ei taha enam otsast peale alustada veel 20 aastat. Siin on oht, et võivad tekkida suured konfliktid.

Auli: Ütleme, et kui naine on 28 ja mees 40 ning naine astub temaga paarisuhtesse, siis enne laste saamist on tavalises peres paar aastat kahekesi olemise aeg, kus loksuvad paika viisid, kuidas pere koos toimib. Aga uues peres ei ole paarisuhte aega, sest 28-aastane naine on päevapealt lastega peres. Seal ei ole paaril kahekesi olemise aega. Naisele võib tulla ootamatult, kuidas mehele on lapsed nii tähtsad ning ei olegi ainult tema ja mees.

Tiit: Vastupidine olukord on see, kus mehel ei ole lapsi ja naisel on. Siis on naine lastega hõivatud ja mees proovib oma kohta leida. Probleem tekib, kui mees trügib kohe liiga isaks: ta tunneb vastutust, et sai lastega naise, ja hakkab lapsi kasvatama, nagu oleks need tema lapsed. Aga lapsed ütlevad: kes sa selline oled, et sa meid kontrollida tahad? Sa pole meile mitte keegi!

Auli: Ka naine, kellel on laps, võib hakata kohe emaks mehe lastele, ja siis läheb samuti võitluseks. Et näe, mehe laste ema ei tee nii, nagu mina teeksin! Siis ei saa enam keegi aru, kes nende laste eest vastutuse võtab, ja olukord läheb laste ümber pingeliseks.

Tiit: Sest lapsed hoiavad enamasti geneetiliste vanemate poole.

Kärgpere suhted on seega päris segased?