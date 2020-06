Aja auk. Põrandaalune šamaan

Popkultuuri ajalugu tunneb (tegelikult küll eriti ei tunne) Angus MacLise’i kõigepealt ehk Velvet Undergroundi esimese trummarina. Küll sellise trummarina, kes ühegi salvestuseni selle bändiga ei jõudnud ja jäi pigem müütiliseks kujuks, sest enne jõudsid tema ja bändi teed lahku minna. Põhjuseks eelkõige see, et MacLise «ei tundnud kella» ehk polnud suuteline õigeks ajaks proovi jõudma. Tema soovitas Velvet Undergroundile ka nime – samanimelise raamatu järgi, mis rääkis mitut sorti seksuaalsetest hälbimustest. Samuti tõi tema bändi John Cale’i – Walesist pärit konservatooriumiharidusega muusiku. Cale oli tulnud New Yorki selleks, et saaks mängida koos LaMonte Youngi drone-muusikaga eksperimenteeriva Theatre of Eternal Musicuga, mille liige oli ka Angus MacLise. LaMonte Youngi kamba esteetilist plaani hakkas väiksema koosseisuga ja teistsuguses kontekstis ellu viima ka Velvet Underground.