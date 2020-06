Juurikas. Müstiline signaal kordub

Astronoomide grupp avastas kosmosest müstilise signaali, mis kordub iga 157 päeva tagant. Mõistatuslikud signaalid on paraku universumi reaalsus, millega tuleb leppida. Näiteks meie kortermajas on regulaarselt kuulda puurimise häält. Tegu on signaaliga, mis kordub mõne päeva tagant ja kestab ligikaudu hommikust õhtuni. Signaali päritolu pole teada. On teooria, et naaberkorterites elavad mõistuslikud olendid, kes püüavad kosmosesse sõnumeid saata. Puurimise koordinaadid muutuvad ajas ja ruumis. Seda põhjustab tõenäoliselt mingi aegruumi kõverus meie kortermajas.