Inimkonna hääled Arkaadia teel

Ometi on see just Herder, kelle loomingust kasvab välja avar filosoofiline nägemus rahvaste ja rahvuskultuuride tähtsusest. Herderi käsitlused keelest ja rahvaluulest on muuhulgas Eesti 19. sajandi ärkamisaja liikumise nurgakivi. Ilmselt poleks ilma Herderita mõeldav Jakob Hurda tegevus rahvaluule kogumisel. Küsitav oleks ka eeposte saatus – pole sugugi kindel, kas soomlaste «Kalevala» või eestlaste «Kalevipoeg» oleksid praegusel kujul kaante vahel, kui poleks olnud Herderi prohvetlikke avastusi rahvalaulude psühholoogilisest sügavusest ja eri kultuuride kordumatust tähtsusest.

Nüüd on aeg viimaks küps Herderi tõeliseks kohalejõudmiseks. Eestikeelne lugeja saab temaga tutvumist alustada Herderi peateosest. Tõlkeid on kuuldavasti ilmumas veelgi. Lisaks on elavnemas eesti uurijate panus Herderi retseptsiooni. Selle näiteks on Eva Piirimäe ja Liina Lukase osalusel äsja ilmunud inglis- ja saksakeelne esseekogumik, mis keskendub empaatia ja sümpaatia rollile Herderi filosoofias («Herder on Empathy and Sympathy. Einfühlung und Sympathie im Denken Herders», Brill, 2020). Liina Lukase sulest pärineb ka üks esimesi vastukajasid Herderi tõlkele (vt Sirp, 21.02.20).

Humaansus vormib inimest