Mis saab ilusatest tüdrukutest?

«Foto» sisekaane tekst väidab paljulubavalt, et see on Lively «signatuurteos, kirjanikukarjääri kõrgpunkt». Need on head ja helded sõnad. Headest sõnadest on seal, kus on inimesed, teadupärast alati puudus olnud. Ning seega peaksid need ideaalis seisma väljaspool kriitikat, puutumatuna urgitsevatest arutlustest, mis küsivad kalestunud meelel nende tegeliku tõeväärtuse järele ning kipuvad seda võimalust mööda vaidlustama.