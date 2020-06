Vikerkaar loeb. Kerge on elada väljaspool kapitalismi ja monogaamiat, kui oled võitja

«Ta on nii nauditavalt loetav, ma ei saa aru, kas ta kirjutab trash’i või kvaliteetkirjandust» (keskkooliõpetaja, naine, USA); «ta tabab nutiajastu suhtluskoode» (kirjanik, mees, Eesti); «hästi loetav, aga tema tegelastele tahaks öelda, et ärge põdege, saate täiskasvanuks, kõik läheb paremaks» (kunstiteadlane, naine, Eesti); «tal on sotsialistlik feministlik nägemust suhetest ja ta mängib arusaamadega monogaamiast viisil, mis on mu jaoks värskendav» (ajalooõppejõud, naine, USA). Kokkuvõttes: «Rooneyt huvitavad armastuse piirid ja võimalused kapitalismi tingimustes» (arvustus, The Atlantic).