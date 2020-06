Mihkel Kunnus: kuidas kommunikeerida õhulosse?

See on ainus teadmine, mis on kindel. Kasud paistavad rohkem unistuste ja soovmõtlemiste valda kuuluvat. Näiteks kumavad sealt läbi eeldused, et tööstustsivilisatsiooni haare laieneb veel vähemalt aastakümneid umbes samal moel, nagu see on teinud viimane sajand. Või et demograafiaga ei pea arvestama. Viimasega võib tuua ka kujundiparalleeli.