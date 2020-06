Postimehe 18. mai majandusküljel kirjutati kõrgkoolilõpetajate palkadest, näidates, et Tallinna Tehnikaülikoolis on need Eesti ülikoolide võrdluses kõige kõrgemad. Püüan vaadata sama pilti veidi detailsemalt, et mõista, millest Eestis ülikoolilõpetaja palk sõltub, kas ja milline mõju on lõpetatud koolil või hoopis erialal, lõpetaja sool ja piirkonnal, kuhu tööle asutakse.