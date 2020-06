EKI keelekool: kes on kaarlant?

Liiginimetus tuttpütt («kunstlik moodustis» saksa keele Haubentaucher’ist, ütleb Mart Mäger 1967. aastal ilmunud teoses «Eesti linnunimetused») annab üsna hea ettekujutuse kirjeldatavast linnust: tutt viitab kahele isaslinnu peas asetsevale suletutile ning pütt pütiliste seltsile. Sellesse seltsi kuuluvad veelinnud on paksusulelised ning osavad ujujad ja sukeldujad, kuid väga kohmakad lendajad. Tuttpütt on püttide suurekasvulisim liik, kelle ujumisvõimekus on seotud tema iseäraliku kehaehitusega – püti jalad asetsevad rohkem keha tagaosas kui teistel lindudel.

Toreda hundsulestiku ehk isaslinnu sigimisaegse värvika kostüümi poolest tuntud linnu kohta leidub hulk rahvapäraseid nimetusi, ajendatud sulekandja välimusest või talle iseloomulikust käitumisest. Huvitaval kombel ei peegeldu nendes nimetustes tuttpüti pealtnäha kõige silmatorkavam omadus, pead ehtivad suletutid. Üks nimetusi ühendav tunnus on seotud hoopis tema keha omapärase tagaosa ning sellest tingitud liikumisviisiga, mis maapinnal on vaevaline ja taaruv. Neutraalsest sõnavarast eristuva häälikusümboolika ning kirjeldatava mingile kindlale omadusele keskenduva tähendusega on need nimetused ere näide eesti keele ekspressiivse sõnavara rikkusest: perssjalg, persis, pärsus, persu, pärss, pirss; kakerdaja, kakardaja, kakar, kakand, kakerd, kakard, kakr, kakerlane, kakrekas, kagar, kaarlant. Tuttpüti suurepärasele sukeldumisoskusele viitavad aga saartel ja lääneranniku murrakutes esinevad nimetused tuuker, tüüker, tuukerpart.