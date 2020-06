Rein Raud: mäss kui ühiskonna palavik

Mitte kellelgi ei ole ju õigust topeltstandarditele, eriti käib see aga nende kohta, kes otsesõnu topeltstandardite vastu võitlevad. Pealegi, küsimusele, kas rassism on paha, vastab nii konservatiiv kui ka liberaal ometi jaatavalt. Ka konservatiiv ei pea ennast ise rassistiks («ma ei ole rassist, aga…»), isegi kui liberaal ei ole tema väitega nõus. See on siiski vastuolu, mida peaks teoreetiliselt saama lahendada mõistliku debati tasemel, kuna ühine eeldus on olemas: kui rassismi (või muud süsteemset ebaõiglust) leidub, tuleb sellest üle saada. Ideoloogiline vastuseis algab hoopis teisest küsimusest: kas vägivaldne mäss oma deklareeritud põhimõtteid eirava ühiskonna vastu on põhjendatud?