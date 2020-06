Sotsiaalmeediat skannides said osalised kiitust ja paid. Rally Estonia ja Eesti Autospordi Liit (EAL) on tublid, et sõjakirve maha matsid, ütlesid rallisõbrad. Jüri Ratas on hea peaminister, sest lubas endast anda kõik, et MM-etapp meie koduõuele tuua. Urmo Aava ja tema tiim on vägev!