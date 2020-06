Maskis ja läbi seinaaugu: uljas seks ja linn

Tellijale

Ja ka linna tervishoiuamet oma juhtnööre andes on pisut pöörasem teiste maailma linnade/riikide kolleegidest praeguse epideemia ajal, mil New Yorgist sai USAs viiruse leviku ground zero (epitsenter).

Sest seda nõuab reaalsus: lisaks muule on ju New York ka sadade tuhandete vabade ja vallaliste mängumaa ning – viirusoht või mitte – hormoonid on nüüd juba rohkem kui sada päeva kestnud ranges eriolukorras mässama hakanud.

«Kodudesse sunnitud New York on muutunud seksinäljaseks,» sedastas just sel nädalal linnaga sama nime kandev nädalakiri New York.

Seega, kui ikkagi ka koroona ajal seksida, siis püüdke kõike teha ohutult, ja kindlasti New Yorgis seni kohustuslikku maski kandes. Aga miks mitte ka uljamalt, seisab Gothami «tätoveeritud viiruseksperdi» (nii esitleb ülalnimetatud nädalakiri terviseameti asedirektorit dr Demetre Daskalakist) juhtimisel koostatud uutes ekstraturvaseksi juhtnöörides, mis väljaande hinnangul arvestavad olukorraga värskendavalt ausalt.

Uus tase ametlikes soovitustes

«Olge poose valides leidlikumad ning viiruse leviku takistamiseks tõkkeid luues mängulised – näiteks kasutades seinu (ja seinaauke), et vältida näost näkku kontakte,» seisab soovitustes.

Ning kui ikkagi tekib isu ka nüüd seksipidu korraldada (mis tegelikult on ju keelatud, sest suuremad kogunemised ei ole veel lubatud, ent kuna korterite sisse võimu silm ei näe, grupiorgiad tõenäoliselt siiski toimuvad), siis «piirake kutsutute nimekirja, püüdke jääda intiimsust tagava arvu juurde. Eelistage suuri, avaraid ja hästi ventileeritud ruume ja tooge kaasa alkoholil põhinev kätepuhastusvahend».

Lisaks soovitustele alustas tervishoiuamet juuni alguses linnas ka tasuta kondoomide koju toimetamist – juurde võib tasuta tellida ka libestit ning HIVi koduteste.

Nädalakiri New York kirjutab, et dr Daskalakis, erialalt HIVi ekspert, kes on tegelenud aastaid linna LGBTQIA-kogukonnaga (New Yorgis on ka seksuaalvähemuste koondnimi värvikam kui meil seni kasutatav LGBT – N.R.), on nakkushaiguste arst, kes oleks otsekui Tom of Finlandi loomingust välja astunud.