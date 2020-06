Investorid kardavad rongist maha jääda

Tööpuudus on küll kasvanud, seda eriti Ameerika Ühendriikides, kus töötajate kaitse on väga nõrk, aga palju olulisi teise kvartali makromajandusnäitajaid – muu hulgas ettevõtete majandustulemusi sellest perioodist – me ei tea. Võib arvata, et paljud näitajad tulevad kõige süngematest prognoosidest palju koledamad.