Ma ei mäleta, et oleksin lapsena kunagi asjadesse suhtunud sõna otseses mõttes. Õppisin varakult, et tõlgendamisruumi on peaaegu alati, aga kui pärast ropendamist käskis ema vannituppa minna ja keel seebiga puhtaks pesta, lõin kannad kokku, andsin saluuti ja tatsasin norguspäi trepist üles.