See tähendab, et ümber asuma on sunnitud üks protsent kogu maailma elanikkonnast, kokku 79,5 miljonit inimest. Selle suure arvu tragöödia saab selgemaks, kui arvestada tõsiasja, et sundümber­asunute arv on viimase kümne aastaga peaaegu kahekordistunud ja kerkinud praegusele tasemele 2010. aasta 40 miljonilt.