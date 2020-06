Austraalia teatas suurest küberrünnakust

Austraalia vastu on käimas ulatuslik küberrünnak, teatas eile riigi peaminister Scott Morrison. Morrisoni info järgi viitavad ulatus ja keerukus sellele, et rünnaku taga on välisriik. Peaminister siiski kedagi otseselt ei süüdistanud. «Rünnaku all on tööstus, infra­struktuur, poliitilised organisatsioonid, haridus- ja tervishoiuala ning hädavajalike teenuste pakkujad,» ütles ta. AFP/AP/BNS