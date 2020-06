Käsipallur ja reisijuht Riho-Bruno Bramanis: jaapanlaste mõttemaailma õpib tundma terve elu

Viimastel aastatel on Bramanis tegutsenud aga teisel erialal, töötades reisijuhina. Nii oma teises kodus Jaapanis kui ka mujal maailmas. Kuid üks juhtum näitas selgelt, et ta on mees, kes ei saa läbi käsipallita.

«Olime grupiga reisil viies Kesk-Aasia riigis. Äralennupäeva õhtul toimus käsipalli Meistrite liiga finaalmäng. Vaatasin arvutist ülekannet, tuli lisaaeg. Meie buss pidi hakkama lennujaama sõitma, teadsin, et meil on piisav ajavaru. Läksin bussijuhi juurde ja ütlesin, et kui inimesed tulevad, öelgu neile, et ärasõit on tunni pärast. Läksin tuppa ja vaatasin käsipalli edasi.