Vastuseks küsimusele, kuidas ELi aastate 2021–2027 eelarve ja sellega koos ette pandud laenurahast tuleva taaskäivitamisfondi üle debateerinud ühenduse liikmesmaade liidrite arutelu läks, arvas Ratas, et põhimõtteliselt astuti samm edasi. «Ükski riik ei öelnud täna, et seda taaskäivitamiskava ei ole absoluutselt vaja. See on kindlasti positiivne,» sõnas ta.