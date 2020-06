Lahkuv pereterapeudist misjonär: laste heaolu tagamiseks tuleb lahendada eelmise ja üle-eelmise põlvkonna traumad

See oligi põhjus, miks mind Soomest siia spetsialistina kutsuti. Perevägivald osaliselt statistikas kajastus, mingi üldine pilt oli olemas, kuid teisalt jälle mitte. Tegelikult on neid andmeid kogutud väga vähe. Nõukogude ajast ja sealt tagasi on Eestis väga vähe perevägivalla lugusid välja toodud.

80 aastat tagasi, kui mehed naasid sõjast, tulid need sõjaõudused ka kodudesse. Tekkisid vägivallaprobleemid, lahutused, vanemluse küsimused, sõltuvused. Siis hakatigi kiriku juures tegelema perenõustamisega. Loodi mudel, mille maaletooja Eestisse olengi nüüd mina. Eestil on ka väga katkine minevik. Poliitilise vägivalla taak kandub edasi, kuna seda ei ole ühiselt sõnastatud. Psühhoanalüütik ja pereteraapia professor Martti Olavi Siirala ütleb selle kohta, et kõik, mis jääb eelmistel põlvkondadel selle kohta läbi töötamata, kandub alateadlikult järgmistele põlvkondadele. Kui vaatame lapsi ja laste probleeme, räägitakse praegu juba rohkem vaimse tervise probleemidest, õppimisraskustest, aktiivsus- ja tähelepanuhäirest – kõigist neist küsimustest –, siis nendele on ka mitu vaadet. Mina vaatan aga pereprobleeme rohkem traumateraapilises võtmes. Meid võib mõjutada ka kollektiivtrauma, kogu rahvuse tasandil.