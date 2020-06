Tartu Ülikool tunnustas Tanel Kiike ja Irja Lutsarit

Rektor Toomas Asseri sõnul on Tanel Kiik sihikindlalt seisnud selle eest, et otsustusprotsessides tuginetaks ülikoolide ja teadlaste eksperditeadmistele. «Selle tulemusel on välja kujunenud valitsusliikmete ja riigiametnike teadlik ning soosiv hoiak teaduspõhise riigivalitsemise põhimõtete suhtes,» ütles Asser.

Medalit vastu võttes ütles Kiik, et tunnustus seab talle kohuse valmis kirjutada magistritöö ning et ta on iroonilisel kombel akadeemilisel puhkusel just Skytte instituudist.