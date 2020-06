Uued detailid: Tarraste läks Lihulas sõtta

Endiselt on segane Lihulas veresauna korraldanud Mikk Tarraste motiiv. Seni on avalikkusele püütud jätta muljet, nagu oleks väike­linnas eskaleerunu puhul olnud tegemist suure meeltesegadusega, mis säärase tragöödiaga lõppes. Halbade juhuste kokkulangemine. Tarraste on oma tegu advokaadi vahendusel kahetsenud ja öelnud, et sellisele asjale ei ole õigustust. Prokuratuur praeguses faasis juhtumi asjaolusid täpsemalt ei kommenteeri, ent Postimehele teatavaks saanud infokillud juhtunust maalivad Mikk Tarraste käitumisest hoopis külmaverelisema pildi.