Eesti lühiuudised

Kanal 2 kaalub «Kodutunde» asjus politseisse pöördumist

Kanal 2 peatab koostöö heategevuslikku teleprojekti «Kodutunne» vedanud produtsendi Kristi Loigoga (endine Nilov, pildil), sest Kanal 2 on saanud vihjeid ja on tekkinud kahtlus, et saate poolt heategevuseks kogutud raha ei ole läinud täies ulatuses abivajajate aitamiseks. Loigo produktsioonifirma Õuetuba OÜ esitatud aruandlus pole kahtlusi suutnud ümber lükata. AS Postimees Grupp kaalub politsei poole pöördumist ning on valmis uurimisorganeid abistama, teatas Postimees Grupp. Kristi Loigo ütles Postimehele, et ta kuuleb sellest esimest korda. «Mina ei ole sellest üldse kuulnudki,» sõnas ta. PM